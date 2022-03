Bailarino ucraniano morre em decorrência de ataques russos em Kiev

Um dos maiores nomes do balé na Ucrânia, Artyom Datshihin foi gravemente ferido no dia 26 de fevereiro, dois dias após o início da invasão russa na Ucrânia, devido a bombardeios na capital do país, Kiev. faleceu hoje (18), aos 43 anos, após três semanas internado.

O bailarino, integrante da Ópera Nacional Ucraniana, já havia desempenhado papéis principais em O Lago dos Cisnes e Giselle. Ele também alcançou reconhecimento mundial devido a sua atuação em O Quebra-Nozes, A Bela Adormecida e Romeu e Julieta.

O velório e a cremação ocorrerão amanhã (19), no cemitério de Baikove, em Kiev.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Coreógrafo e ex-diretor do Teatro Bolshoi, o russo Alexei Ratmansky, prestou homenagens ao artista no Instagram.

“Artyom Datsishin, um dos principais dançarinos da Ópera Nacional da Ucrânia, morreu hoje no hospital de Kiev devido aos ferimentos recebidos em 26 de fevereiro, quando ficou sob fogo de artilharia russa. Ele era um belo dançarino amado por seus colegas. Dor insuportável”.

Tags