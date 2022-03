West Ham vence Sevilla na prorrogação (2-0) e vai às quartas de final da Liga Europa

O West Ham eliminou o Sevilla nas oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira, ao vencer por 2 a 0, em Londres, na prorrogação, resultado que tornou inútil a vitória conquistada pela equipe andaluza no jogo de ida (1-0).

O volante tcheco Tomas Soucek, de cabeça aos 39 minutos, e o atacante ucraniano Andriy Yarmolenko, aproveitando um rebote aos 112 minutos, quando o jogo ia para os pênaltis, garantiram a vaga nas quartas de final para a equipe inglesa comandada por David Moyes.

Já o time do técnico Julen Lopetegui, hexacampeão da segunda mais importante competição europeia de clubes, não poderá, assim, estar presente na final desta edição da Liga Europa, que será disputada no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha.

Fora da final da Copa do Rei, que também será disputada na capital andaluza, o Sevilla, segundo colocado no campeonato espanhol, tem a dificílima missão de tirar o título da LaLiga das mãos do líder Real Madrid que tem dez pontos de vantagem a dez rodadas do fim.

