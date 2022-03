Tom Cruise apresentará o novo episódio de 'Top Gun' em Cannes

O ator americano Tom Cruise apresentará uma sequência de "Top Gun", um dos maiores sucessos cinematográficos da década de 1980, no 75º Festival de Cinema de Cannes, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (17).

"Tom Cruise volta à Cannes com Top Gun Maverick", que será apresentado no dia 18 de maio, anunciou o delegado geral do festival de Cannes, Thierry Frémaux, em coletiva de imprensa.

O filme será lançado nos cinemas comerciais da França em 25 de maio, dois dias antes dos Estados Unidos e do resto do mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro "Top Gun"(1986), Tom Cruise interpretou um jovem piloto da Força Aérea, impetuoso e um tanto cínico, com uma história de amor como plano de fundo.

Aos 59 anos, o ator volta aos comandos de um avião supersônico com Val Kilmer, que também foi seu parceiro há mais de 30 anos.

A superestrela americana já foi à Cannes há 30 anos para apresentar o filme "Um Sonho Distante".

O festival prestará uma "homenagem particular" ao ator e ao "rastro absolutamente único e singular que ele está deixando na história do cinema", acrescentou Frémaux.

O Festival será realizado entre os dias 17 e 28 de maio de 2022. Seu júri ainda não foi revelado, e a seleção oficial será anunciada em 14 de abril.

fbe/mch/hj/jz/me/ap

Tags