Silêncio na Coreia do Norte após falha em teste de míssil

A imprensa estatal da Coreia do Norte mantém silêncio depois que um suposto teste de míssil falhou na quarta-feira e o projétil explodiu sobre a capital Pyongyang em seguida ao lançamento, de acordo com as informações da Coreia do Sul.

O exército sul-coreano afirmou que o artefato foi lançado da região de Sunan, na capital norte-coreana, e explodiu momentos depois da decolagem.

O jornal estatal norte-coreano Rodong Sinmun e a agência KCNA, que geralmente informam sobre as operações bem-sucedidas no dia seguinte, não mencionaram o teste, que seria o 10º do país em 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Coreia do Norte está constantemente promovendo o mito de que seus líderes estão fazendo um grande trabalho. Não querem destacar nenhuma falha", disse o pesquisador Cheong Seong-chang, do Sejong Institute.

Estados Unidos e Coreia do Sul suspeitam que o regime comunista está preparando um míssil balístico intercontinental de pleno alcance pela primeira vez desde 2017. Analistas consultados pela AFP na quarta-feira consideraram que o projétil lançado poderia ser deste tipo.

Ativistas dos direitos humanos afirmam que o silêncio a respeito do teste fracasso demonstra o controle rígido da vida dos norte-coreanos.

"Se fosse Londres, Istambul ou Seul, você imaginaria as notícias cheias de vídeos, imagens e relatos de testemunhas", tuitou Sokeel Park, da associação Liberdade na Coreia do Norte.

"Mas era Pyongyang, então não há qualquer imagem pública ou vídeo. Um apagão visual completo para uma enorme explosão sobre o céu de uma capital asiática em 2022", acrescentou.

A Coreia do Norte enfrenta fortes sanções internacionais por seu programa de desenvolvimento de mísseis e armas nucleares.

cdl/ceb/cwl/dbh/mas/fp

Tags