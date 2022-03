Secretário de Estado dos EUA reforça que Rússia comete crimes de guerra

Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken disse concordar com a opinião do presidente Joe Biden de que a Rússia comete crimes de guerra na Ucrânia.

"Após três semanas de guerra e ataques a civis, é difícil ver ação russa de outra forma que não como um crime de guerra", afirmou o secretário, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 17.

De acordo com Blinken, o governo americano não vê sinais de que Putin vai recuar no conflito, e por isso a guerra pode durar "algum tempo". A Rússia pode usar armas químicas e culpar a Ucrânia como pretexto para escalar o conflito, além de sequestrar autoridades ucranianas para colocar "fantoches" no lugar, algo que já estaria ocorrendo, disse.

Blinken ainda destacou as sanções econômicas adotadas contra Moscou, que fizeram com que a economia russa entrasse em "queda livre". De acordo com o secretário, "em semanas, Putin destruiu 30 anos de abertura e oportunidades econômicas para o povo russo.

