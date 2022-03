Sakkari vence e se junta a Swiatek e Halep nas semifinais de Indian Wells

A grega Maria Sakkari venceu a cazaque Elena Rybakina em dois sets nesta quinta-feira e garantiu sua vaga nas semifinais do torneio Indian Wells, da categoria WTA 1000.

Sakkari, sexta no ranking mundial, vai lutar por uma vaga na final contra a vencedora da outra partida das quartas desta quinta-feira, entre a espanhola Paula Badosa, atual campeã, e a russa Veronika Kudermetova.

A outra semifinal será disputada pela jovem polonesa Iga Swiatek, principal cabeça de chave do torneio, e pela romena Simona Halep, vencedora da edição de 2015.

No início da jornada desta quinta-feira, Sakkari venceu Rybakina por 7-5 e 6-4 em uma hora e 38 minutos de jogo na quadra central em Indian Wells (Califórnia).

A grega de 26 anos passou por momentos difíceis contra Rybakina, de 22, no início da partida.

A russa, 20ª colocada do ranking mundial, quebrou o saque de Sakkari na primeira oportunidade e abriu 3 a 0 no primeiro set.

A corajosa tenista grega virou o placar a tempo de vencer o primeiro set por 7 a 5.

No segundo, Sakkari atacou primeiro para abrir a vantagem de 3 a 1 e depois administrou com seu habitual jogo agressivo.

Sakkari, semifinalista no ano passado em Roland Garros e no US Open, busca o segundo troféu da carreira e o primeiro da categoria WTA 1000 no deserto californiano.

