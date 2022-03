Risco de calote russo se afasta após pagamento de Moscou

O risco de um calote russo, possibilidade que surgiu após as sanções financeiras ocidentais contra o Kremlin, parecia se afastar nesta quinta-feira, pelo menos temporariamente, depois que Moscou pagou os juros de sua dívida.

A Rússia tinha até ontem para efetuar o pagamento. "A ordem de pagamento para os juros dos títulos, no valor total de US$ 117,2 milhões, foi emitida", informou o Ministério das Finanças russo, acrescentando que enviou os fundos para "um banco estrangeiro" no último dia 14.

O banco americano JPMorgan recebeu um pagamento do banco central russo com esse destino, confirmou uma fonte hoje à AFP, sem informar o valor recebido. A instituição consultou as autoridades americanas para garantir que não violaria as sanções impostas após a invasão russa à Ucrânia, e enviou o dinheiro ao Citigroup.

O JPMorgan foi um dos bancos intermediários que realizaram as transações em nome do banco central russo, explicou a fonte. O Citigroup distribuirá os valores requeridos aos titulares dessas obrigações em um prazo 30 dias, para evitar que a Rússia seja considerada inadimplente em sua dívida externa.

