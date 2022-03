Presidente chinês ordena manutenção da estratégia contra covid para frear contágios

O presidente chinês, Xi Jinping, ordenou nesta quinta-feira que o país prossiga com a política governamental 'zero covid' contra a pandemia, para reduzir o mais rápido possível os contágios de coronavírus, informou a televisão nacional.

"Devemos sempre continuar a colocar as pessoas e a vida em primeiro plano, permanecer com a precisão científica e a dinâmica zero, e conter a propagação da epidemia o mais rápido possível", declarou Xi, de acordo com o canal estatal CCTV.

