Oyarzabal rompe ligamento cruzado do joelho e vai desfalcar Real Sociedad no restante da temporada

O jogador da seleção espanhola e da Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o treino desta quinta-feira, anunciou o clube basco em um comunicado, e vai perder o restante da temporada.

O capitão da Real, de 24 anos, "será submetido a uma cirurgia nas próximas semanas", informou o time de San Sebastian na nota.

O ponta-esquerda sofreu "uma torção do joelho esquerdo no treino desta manhã", explicou a Real Sociedad, acrescentando que os exames médicos mostraram "uma ruptura do ligamento cruzado anterior".

É uma lesão grave que geralmente requer cerca de seis meses de recuperação.

Oyarzabal, que vestiu a camisa da seleção espanhola em 21 ocasiões, não poderá fazer parte da lista que o técnico Luis Enrique Martínez anunciará nesta sexta-feira para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo do Catar-2022 contra a Albânia em 26 de março em Barcelona, e no dia 29 de março em La Coruña contra a Islândia.

Nesta temporada, o jogador que é um dos destaques da Real Sociedad marcou 15 gols e deu 4 assistências em 33 jogos oficiais.

