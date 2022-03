Novo massacre na Colômbia deixa três vítimas, incluindo duas menores

Um adulto e duas adolescentes foram mortos em um ataque de homens armados em uma zona de café no noroeste da Colômbia, informaram autoridades locais nesta quinta-feira (17).

"A violência tirou a vida de duas crianças com menos de 15 anos e de um jovem de 24 anos, em uma zona rural do município de Venecia", no departamento de Antioquia, disse o governador da região, Aníbal Gaviria, no Twitter.

Um policial confirmou à AFP que as adolescentes eram mulheres.

As autoridades iniciaram uma investigação para determinar as circunstâncias em que as vítimas foram baleadas e quem foi o responsável pelo crime.

O país vive o pior ataque de grupos armados desde que assinou um tratado de paz em 2016 com a guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

As Nações Unidas documentaram 100 massacres em 2021, contra 76 no ano anterior, entendidos como o assassinato de três ou mais pessoas no mesmo ato. Embora alguns estejam em processo de verificação, em 78 deles há um registro de 292 vítimas, segundo a ONU.

Embora o acordo de paz tenha amenizado a violência no campo colombiano, alguns pontos voltaram a ser criticados pelas organizações que se financiam com o narcotráfico e chegaram a substituir os ex-rebeldes como autoridades de fato, diante da fraca presença do Estado.

A Colômbia, principal exportador de cocaína do mundo, vive um intenso conflito armado que em mais de meio século enfrentou guerrilheiros, paramilitares, narcotraficantes e agentes do Estado, deixando mais de nove milhões de vítimas, a maioria deslocadas.

