Nkunku e Clauss são convocados pela primeira vez por Deschamps para amistosos da França

O zagueiro do Lens, Jonathan Clauss, e o atacante do RB Leipzig, Christopher Nkunku, foram convocados pela primeira vez pela França nesta quinta-feira, antes dos amistosos no final deste mês contra Costa do Marfim e África do Sul.

A lista revelada por Didier Deschamps marca também a volta de Presnel Kimpembe, Raphaël Varane e Paul Pogba, ausentes da última convocação devido a lesão.

Os zagueiros Leo Dubois e Dayot Upamecano não foram convocados.

Karim Benzema, lesionado na segunda-feira em jogo do Real Madrid, faz parte do grupo de 23 convocados, assim como nomes como Kylian Mbappé e Antoine Griezmann.

A França enfrentará os marfinenses no dia 25 de março em Marselha e os sul-africanos no dia 29 do mesmo mês em Lille.

- Lista de convocados para os jogos da França contra Costa do Marfim e África do Sul:

Goleiros (3): Alphonse Areola (West Ham/ING), Hugo Lloris (Tottenham/ING), Mike Maignan (AC Milan/ITA)

Defensores (8): Jonathan Clauss (Lens), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Lucas Hernández (Bayern de Munique/ALE), Theo Hernández (AC Milan/ITA), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Sevilla/ESP), Benjamin Pavard (Bayern de Munique/ALE), Raphaël Varane (Manchester United/ING).

Meias (5): Mattéo Guendouzi (Olympique de Marselha), N'Golo Kanté (Chelsea/ING), Paul Pogba (Manchester United/ING), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurélien Tchouaméni (Monaco).

Atacantes (7): Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Kingsley Coman (Bayern de Munique/ALE), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen/ALE), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (Leipzig/ALE).

