México tem 37 mil corpos não identificados (governo)

O México registrou 37.000 cadáveres não identificados em serviços forenses e covas clandestinas, informou o governo nesta quinta-feira(17).

O país vive uma "situação de emergência em matéria forense", disse Alejandro Encinas, subsecretário de Direitos Humanos, sobre uma crise relacionada aos desaparecidos, que somam 95 mil casos nos México.

Encinas, cujo gabinete está ligado ao Ministério do Interior, explicou que dos 37.000 corpos, cerca de 8.000 foram levados para necrotérios e "os demais (estavam) em valas comuns".

Uma das principais causas do problema é que "não existe um banco de dados genéticos nacional" para comparar amostras de DNA retiradas de parentes de desaparecidos com as de restos não identificados.

Em agosto de 2021, um relatório do Movimento pelos Nossos Desaparecidos no México, uma organização que reúne cerca de 70 grupos de familiares de vítimas, indicou que há mais de 52.000 corpos não identificados em valas comuns e serviços forenses no país.

O problema dos desaparecidos no México se agravou desde dezembro de 2006, quando o governo do então presidente Felipe Calderón lançou uma polêmica ofensiva contra os cartéis de drogas, com o apoio dos Estados Unidos e a participação ativa de forças militares.

Desde então, o México acumulou mais de 340.000 homicídios.

