Governo reduz expectativas de arrecadação da reforma tributária de Boric no Chile

O recém-empossado ministro da Fazenda do Chile, Mario Marcel, reduziu nesta quinta-feira (17) as expectativas de arrecadação com a reforma tributária que o governo do esquerdista Gabriel Boric apresentará para financiar medidas sociais.

Marcel, de origem socialista e ex-presidente do Banco Central, revelou os percentuais comprometidos na campanha política. A arrecadação, informou, estará "mais perto dos quatro pontos do PIB para a reforma que será impulsionada", ao invés dos cinco pontos inicialmente comprometidos para os quatro anos de governo.

A reforma será concentrada em impostos diretos a pessoas físicas e o ministro espera que se concretize mediante "um diálogo social com diferentes organizações, especialistas, empresas e trabalhadores" a partir de abril.

Boric busca incrementar as ajudas sociais para sustentar as bases de um Estado de bem-estar ao estilo europeu.

Marcel, que com 62 aos é o integrante de mais idade do jovem gabinete de Boric, também qualificou como "pouco plausíveis" as projeções de crescimento do PIB de 3,5%, anunciadas no último informe do governo do conservador Sebastián Piñera (2018-2022).

"Não apenas tinham um dado de crescimento (3,5% para 2022) superior a todas as estimativas de diferentes atores, mas além do mais tinham uma expansão da demanda doméstica que era da ordem de 2%, o que não é muito consistente com o que se requer na economia", disse Marcel em um fórum econômico.

