Everton, com 10 jogadores, vence Newcastle no fim (1-0) e respira na Premier League

Um gol aos 90+9 minutos do atacante nigeriano Alex Iwobi deu ao Everton uma vitória importantíssima em sua luta pela permanência na elite do futebol inglês, no jogo desta quinta-feira contra o Newcastle (1-0), que havia sido adiado no fim de dezembro devido a um surto de casos de coronavírus e corresponde à 20ª rodada da Premier League.

O Everton (17º) é o primeiro na 'zona da salvação' com três pontos de vantagem sobre o Watford (18º), embora a equipe de Liverpool tenha disputado dois jogos a menos.

A equipe de Goodison Park havia sofrido aos 83 minutos a expulsão do brasileiro Allan.

A partida teve um acréscimo de 14 minutos além do tempo regulamentar devido à ação de um manifestante que se amarrou a uma trave.

"Quebrei a mão na comemoração", disse o técnico Frank Lampard, exibindo um grande ferimento na mão esquerda.

"Foi um pouco dolorido e um pouco instável, mas eu não me importo", acrescentou.

Essa foi apenas a segunda vitória em 12 jogos no campeonato e foi intensamente festejada, tendo em vista as implicações financeiras que um terrível rebaixamento pode ter para o Everton.

"Foi uma grande noite para nós. Nada está feito, temos 11 jogos pela frente, mas estávamos todos esperando por este momento", comemorou Lampard.

"Uma noite de luta, união e tudo isso explodiu ao redor do estádio quando marcamos o gol", concluiu o treinador.

-- Resultado do jogo adiado da 20ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Quinta-feira:

Everton - Newcastle 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 70 29 22 4 3 68 18 50

2. Liverpool 69 29 21 6 2 75 20 55

3. Chelsea 59 28 17 8 3 57 19 38

4. Arsenal 51 27 16 3 8 43 31 12

5. Manchester United 50 29 14 8 7 48 40 8

6. West Ham 48 29 14 6 9 48 36 12

7. Tottenham 48 28 15 3 10 44 35 9

8. Wolverhampton 46 29 14 4 11 29 23 6

9. Aston Villa 36 28 11 3 14 41 39 2

10. Southampton 35 29 8 11 10 36 45 -9

11. Crystal Palace 34 29 7 13 9 39 38 1

12. Leicester 33 26 9 6 11 40 45 -5

13. Brighton 33 29 7 12 10 26 36 -10

14. Newcastle 31 29 7 10 12 32 49 -17

15. Brentford 30 29 8 6 15 32 45 -13

16. Leeds 26 29 6 8 15 31 65 -34

17. Everton 25 27 7 4 16 29 47 -18

18. Watford 22 29 6 4 19 29 55 -26

19. Burnley 21 27 3 12 12 22 38 -16

20. Norwich City 17 29 4 5 20 18 63 -45

