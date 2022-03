EUA, Europa e outros aliados fazem força-tarefa por sanções contra Rússia

A União Europeia informa em comunicado que os países da região, os Estados Unidos e outras nações, como a Austrália e o Canadá, decidiram estabelecer uma força-tarefa, a fim de adotar todos os passos apropriados para localizar, congelar, apreender e, se for o caso, confiscar ativos de pessoas e entidades da Rússia alvos de sanções por causa da invasão militar na Ucrânia.

Entre os signatários do comunicado conjunto está a secretária de Estado americana, Janet Yellen. Segundo as autoridades, a intenção conjunta é isolar os alvos de sanções do sistema financeiro internacional e "impor consequências" para suas ações.

