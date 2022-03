Espanhola Badosa vence Kudermetova e vai às semifinais de Indian Wells

A tenista espanhola Paula Badosa, atual campeã do WTA de Indian Wells, derrotou a jovem russa Veronika Kudermetova em dois sets nesta quinta-feira e vai enfrentar a grega Maria Sakkari nas semifinais.

Badosa, número 7 no ranking da WTA, venceu Kudermetova (24º) por 6-3 e 6-2 em uma hora e 23 minutos de jogo na quadra central.

A espanhola segue em excelente fase no torneio do deserto californiano onde, contando sua surpreendente vitória em 2021, soma 10 vitórias consecutivas e continua sonhando em ser a primeira tenista a manter o título desde Martina Navratilova em 1991.

Nesta edição, Badosa não cedeu um único set em seu caminho rumo às semifinais, onde enfrentará Sakkari (número 6 do ranking da WTA).

A outra semifinal será disputada pela jovem polonesa Iga Swiatek (4º) e pela romena Simona Halep (26º).

No início da jornada desta quinta-feira, Sakkari venceu Rybakina por 7-5 e 6-4 em uma hora e 38 minutos de jogo na quadra central.

A grega de 26 anos passou por momentos difíceis contra Rybakina, de 22, no início da partida.

A russa, 20ª colocada do ranking mundial, quebrou o saque de Sakkari na primeira oportunidade e abriu 3 a 0 no primeiro set.

A corajosa tenista grega virou o placar a tempo de vencer o primeiro set por 7 a 5.

No segundo, Sakkari atacou primeiro para abrir a vantagem de 3 a 1 e depois administrou com seu habitual jogo agressivo.

Sakkari, semifinalista no ano passado em Roland Garros e no US Open, busca o segundo troféu da carreira e o primeiro da categoria WTA 1000 no deserto californiano.

--- Resultados desta quinta-feira do torneio WTA de Indian Wells:

- Quartas de final:

Paula Badosa (ESP/N.5) x Veronika Kudermetova (RUS/N.21) 6-3, 6-2

Maria Sakkari (GRE/N.6) x Elena Rybakina (KAZ/N.17) 7-5, 6-4

