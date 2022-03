Eintracht elimina Betis na prorrogação e vai às quartas da Liga Europa

O Eintracht Frankfurt se classificou para as quartas de final da Liga Europa, apesar de ter empatado em 1 a 1 na prorrogação com o Betis no jogo de volta das oitavas de final do torneio continental nesta quinta-feira.

Borja Iglesias colocou o Betis na frente nos últimos instantes (90) mandando o jogo para o tempo extra, mas Guido Rodríguez empatou com um gol contra (120+1), levando a um placar agregado de 3-2 após a vitória alemã por 2-1 na partida de ida no Benito Villamarín, em Sevilha.

A equipe andaluza teve que entrar em campo no Frankfurt Stadion para reverter essa derrota de uma semana atrás em casa, mas acabou sendo dominada na primeira etapa do jogo.

O Eintracht deixou desde o início a iniciativa para o Betis, que procurava suas chances, mas aos poucos foi crescendo até sufocar o Betis com sua velocidade e pressão.

Aos quinze minutos, Ansgar Knauff acertou uma bola no travessão (14) na melhor chance do time da casa no primeiro tempo.

Com Nabil Fekir e Sergio Canales observados de perto pelos alemães, o Betis acabou fechado e com pouco espaço até o intervalo.

A pausa foi boa para o time espanhol que voltou a campo mais animado, afastando a pressão do time alemão.

Depois de não perturbar o gol adversário no primeiro tempo, Fekir disparou um chute de longa distância que foi defendido pelo goleiro Kevin Trapp.

Circulando a bola rapidamente, o Betis conseguiu superar o Eintracht que se mostrava um pouco mais impreciso nos primeiros minutos do segundo tempo, embora pouco a pouco tenha conseguido se recuperar.

O Eintracht voltou a acertar a trave em uma cobrança de falta de Filip Kostic (64), ao qual Juanmi respondeu com uma cabeçada que Trapp defendeu (65).

Com o passar dos minutos, o Betis partiu para o gol adversário até que Borja Iglesias finalizou um cruzamento de Fekir na trave mais próxima para empatar o confronto (90).

Borja poderia ter ampliado a conta para o Betis com uma cabeçada que bateu no travessão (109), mas quando parecia que o jogo ia para os pênaltis, veio o gol alemão. Em cobrança de falta, a bola acabou desviando no argentino do Betis, Guido Rodríguez, entrando no gol andaluz (120+1) dando a vaga para o Eintracht.

gr/iga/aam

