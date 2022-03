Comunicado do Business Wire :TYLin

A T.Y. Lin International, consultoria de renome mundial que presta serviços completos no campo de infraestrutura, revelou uma nova estratégia de marca para unificar suas operações globais. A marca unificada vai conectar melhor os clientes com os recursos de engenharia globais e interdisciplinares da TYLin para solucionar desafios de infraestrutura com soluções inovadoras e tecnicamente avançadas regional e localmente.

Com efeito imediato, a empresa anteriormente conhecida como T.Y. Lin International vai passar a atuar no mercado como TYLin. Também parte da nova estratégia de marca, o logotipo redesenhado representa o conceito de "conexões", um aspecto central da narrativa da marca TYLin. Como empresa global de engenharia, a TYLin conecta clientes a pensamento inovador e recursos globais para solucionar seus desafios de infraestrutura mais importantes e melhorar a forma como pessoas, lugares e comunidades se conectam.

A história por trás do desenvolvimento da nova marca TYLin e de seu logotipo pode ser vista no novo site da empresa, disponível no endereço www.TYLin.com.

Historicamente, a TYLin tem sido reconhecida por sua especialidade no projeto de pontes emblemáticas. Com o passar dos anos, a empresa se estabeleceu como fornecedora líder mundial de serviços de engenharia e liderança de pensamento em todos os segmentos do universo de construção, inclusive aviação, construções, ferrovias e trânsito, ruas e estradas, e água, além de pontes. O posicionamento de marca estratégico da TYLin destaca os amplos conhecimentos e experiência da empresa em todos esses setores.

"A marca renovada TYLin surge a partir do legado de inovação criado por nosso fundador, o professor Tung-Yen (T.Y.) Lin, e os relacionamentos duradouros que mantemos com nossos clientes no mundo todo", declarou Matthew Cummings, PE, presidente e CEO da TYLin. "A nova marca sinaliza a renovação de nosso compromisso de conectar nossos clientes a perícia técnica, pensamento inovador e recursos de que precisam para que, juntos, possamos construir para melhorar a vida das pessoas nas comunidades onde atuamos. Ela também promove unidade em nossa empresa ao simplificar os processos para que nossos funcionários se conectem e colaborem com seus colegas pelo mundo."

A nova marca TYLin se fundamenta em três pilares principais: pessoas acessíveis que entendem os objetivos dos clientes e colaboram para oferecer excelentes soluções tecnológicas com uma abordagem de ciclo de vida; capacidade comprovada e excelência técnica; e acesso a experiência global com projetos inovadores em infraestrutura de mobilidade avançada, edifícios inteligentes e soluções de água sustentáveis.

Desde 1989, a TYLin integra o Dar Group, rede internacional de empresas de serviços profissionais com mais de 17 mil membros em mais de 100 países. A principal marca do pilar de infraestrutura global (Global Infrastructure, GI) do Dar, a TYLin conta com 3.200 funcionários em 11 países.

A estratégia de unificar a marca global TYLin faz parte de uma abordagem que vai ser implementada em fases durante vários anos e alinhar mais estreitamente todos os escritórios da TYLin e empresas do pilar GI no mundo todo, além de possibilitar o acesso a recursos globais para ajudar os clientes e proporcionar melhores oportunidades de desenvolvimento de carreira aos funcionários.

Sobre a TYLin:

Fundada em 1954, a TYLin é uma consultoria de renome mundial que presta serviços completos com o compromisso de oferecer projetos inovadores, economicamente acessíveis e viáveis do ponto de vista da construção ao mercado mundial de infraestrutura. Com 3.200 funcionários que atuam em 65 escritórios em diversos pontos das Américas, Ásia e Europa, a empresa presta suporte a projetos de diferentes dimensões e níveis de complexidade. A TYLin integra o Dar Group, um grupo global de serviços profissionais com capital fechado, e de sua família líder de mercado de empresas globais de infraestrutura. Saiba mais sobre a empresa em www.tylin.com.

Contato

Michael Luhning Representante Global de Marca e Comunicação TYLin +1.618.606.2595 [email protected]

