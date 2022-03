Comunicado do Business Wire :Shufti Pro

Líder de mercado global em soluções de IDV com inteligência artificial, a Shufti Pro, anunciou que arrecadou US$ 20 milhões em financiamento de série A liderado pela Updata Partners, uma empresa de capital de crescimento focada em tecnologia.

O investimento será usado para acelerar a expansão global da Shufti Pro, fornecendo recursos adicionais para levar sua solução totalmente automatizada a novos mercados na resolução de processo de IDV insatisfatório da organização, aprimoramento de soluções de IDV e ampliação do processo de conformidade da empresa.

O mantra da Shufti Pro é fornecer uma experiência digital perfeita ao cliente quando se trata de KYC e, como tal, a organização oferece uma gama diversificada de soluções com foco na verificação de identidade. Com as mudanças no mundo e a aceleração da transformação digital, os serviços de identidade digital tornaram-se centrais em qualquer organização que procura verificar a identidade dos clientes.

À medida que as empresas continuam passando pela transformação digital, ter parceiros confiáveis de IDV se tornou mais importante do que nunca. Segundo Victor Fredung, o CEO da Shufti Pro, "Nossa plataforma configurável e totalmente automatizada permite que os clientes incorporem um processo de verificação sem obstáculos específico para seus objetivos de negócios e oferece a flexibilidade de cumprir os requisitos de privacidade e segurança de dados, incluindo a capacidade de implantar solução no local. Nos esforçamos para fornecer a cobertura global exigida por organizações sem fronteiras."

Há uma necessidade global de uma solução flexível e compatível para integração, verificação de antecedentes e gerenciamento que opere além de fronteiras sem prejuízo devido a regiões, tipos de negócios e idiomas. O mundo demanda uma solução mais ampla para sua crise digital e a Shufti Pro responde a essas questões com recursos exclusivos:

Automação - a solução totalmente automatizada mais avançada.

Cobertura global em diversos recursos de leitura nos principais idiomas, incluindo árabe.

Configurável e altamente personalizável, especializando-se em requisitos exclusivos. Nossa solução pode ser instalada no local, o que é uma vantagem altamente exclusiva no mercado. Cumprimos os mais rigorosos requisitos regulamentares como VideoKYC na Alemanha ou retenção de dados nos Emirados Árabes Unidos.

A empresa já atende a mais de 500 clientes em todo o mundo, de acordo com o fundador e CTO da Shufti Pro, Shahid Hanif. Ele disse ainda, "A rodada de financiamento foi sobre encontrar um parceiro estratégico com experiência e conhecimento adequados, o que realmente acreditamos ter encontrado. Agora podemos desenvolver produtos mais interessantes e solucionar questões de integração e conformidade enfrentados em todo o mundo."

Por mais de 20 anos, a Updata, uma empresa que acredita na criação de resultados excepcionais para clientes, funcionários e acionistas, apoia empreendedores de software B2B que têm mentalidade de crescimento e reconhecem a eficiência do capital.

"Ficamos impressionados com a tecnologia e o progresso comercial alcançados por um negócio inicial. A Shufti Pro está pronta para construir a partir de uma base sólida e acelerar o crescimento."- afirma Braden Snyder, sócio na Updata Partners.

Sobre a Shufti Pro

A Shufti Pro é um provedor de serviços de verificação de identidade que oferece serviços KYC, KYB e AML para ajudar empresas globais a integrar e gerenciar o risco de clientes legítimos. Sediada no Reino Unido, possui 5 escritórios regionais e lançou 17 diferentes produtos de IDV desde sua criação em 2017. Com a capacidade de verificar documentos de identidade globalmente em mais de 150 idiomas, a Shufti Pro atende clientes em mais de 230 países e territórios.

