Comunicado do Business Wire :Nel ASA

A Nel Hydrogen Electrolyser AS, uma subsidiária da Nel ASA (Nel, OSE:NEL), recebeu um pedido de um sistema eletrolisador alcalino para fornecer hidrogênio ecológico para a produção de alimentos a partir de CO2 e eletricidade.

A nova unidade de produção da Solar Foods, chamada Fábrica 01, está em construção em Vantaa, Finlândia. A empresa estima que a produção comercial de Solein® terá início no primeiro semestre de 2023 e a Fábrica 01 servirá como plataforma da Solar Foods para aumentar a produção. A Soleín é produzida mediante um bioprocesso onde os micróbios são alimentados com gases (dióxido de carbono, hidrogênio e oxigênio) e pequenas quantidades de nutrientes.

"Este projeto mostra outra vez as oportunidades crescentes para a solução de hidrogênio verde. Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a Solar Foods", disse Henning Langås, Diretor de Vendas da Nel Hydrogen Electrolyser AS.

"Estamos animados em prosseguir com a construção da Fábrica 01 dentro do prazo. A Nel está fornecendo tecnologia para as principais etapas do processo. Mal podemos esperar para aumentar a instalação em 2023", disse Ville-Veikko Vaaranmaa, Diretor de Projetos da Solar Foods.

As ordens de compra têm um valor de cerca de 2 milhões de euros, com previsão de entrega dos equipamentos no fim de 2022 / início de 2023.

A Nel é uma empresa global dedicada ao hidrogênio, que oferece soluções otimizadas para produzir, armazenar e distribuir hidrogênio a partir de energia renovável. Atendemos as indústrias, empresas de energia e gás com um tecnologia líder em hidrogênio. Nossas raízes remontam a 1927 e, desde então, a Nel tem uma história orgulhosa de desenvolvimento e melhoria contínua das tecnologias de hidrogênio. Hoje, nossas soluções de hidrogênio abrangem toda a cadeia de valor: desde tecnologias de produção de hidrogênio até estações de abastecimento de hidrogênio, possibilitando que as indústrias façam a transição para o hidrogênio verde e fornecendo aos veículos elétricos de célula de combustível o mesmo abastecimento rápido e de longo alcance que os veículos movidos a combustíveis fósseis, mas sem as emissões.

