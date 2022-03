Comunicado do Business Wire :Lenovo

Um novo estudo de pesquisa global da Lenovo1 revela como a função de CIO evoluiu, contribuindo em áreas de mais responsabilidade e aumentando a influência no alto escalão executivo, e também removendo barreiras ao crescimento dos negócios.

Hoje, a tecnologia é um sistema nervoso que conecta estratégia corporativa, finanças, inovação, operações e talento. Os CIOs são cada vez mais incumbidos de se conectarem com partes interessadas importantes por toda a organização para garantir alinhamento e impulsionar a execução. Com a TI enredada em cada faceta de um negócio, os CIOs acreditam que suas organizações devem continuar a investir em transformação digital para permanecerem relevantes. Achados importantes da pesquisa global da Lenovo com mais de 500 CIOs incluem:

-- Quase todos os CIOs que participaram da pesquisa acreditam que suas funções evoluíram e se expandiram nos últimos anos, e que são solicitados a tomar decisões de negócios que vão muito além da tecnologia. Nove em dez CIOs dizem que suas funções e responsabilidades se expandiram além da tecnologia, incluindo áreas não tradicionais tais como análise de dados e relatórios de negócios (56%), sustentabilidade/ASG (45%), DEI (42%), RH/aquisição de talento (39%), e vendas/marketing (32%). Oitenta e dois por cento disseram que a função de CIO se tornou mais desafiadora em comparação a apenas dois anos atrás, já que estão confrontando uma ampla gama de desafios únicos, do uso cada vez maior da IA e automação à aquisição de talentos em uma força de trabalho remota, global. Os CIOs acham mais difícil resolver desafios relacionados à privacidade/segurança de dados (66%), cibersegurança/ransomware (66%), manter-se atualizado com mudanças tecnológicas (65%), gerenciar ecossistemas de provedores de TI (61%) e adotar/implementar nova tecnologia (60%).

-- A maioria dos CIOs acredita que suas funções na organização têm aumentado em influência Mais de 3 em 4 CIOs dizem que eles causam um maior impacto nos sucessos gerais de suas empresas do que outros cargos do alto escalão executivo. Oitenta e oito por cento concordam que "minha função como CIO é o componente mais crítico da operação contínua da minha empresa ou organização".

-- À medida que a função de CIO se expande e evolui, os respondentes dizem que seus fornecedores de tecnologia desempenham uma função inestimável ao sucesso de suas empresas. Empresas sentiriam um impacto em menos de algumas semanas se elas parassem de gastar em iniciativas de transformação digital, de acordo com 61% dos respondentes. Isso fala da função da tecnologia como um componente crítico dos negócios, não apenas uma fonte de custo-eficácia. Em termos futuros, os CIOs esperam contar com seus fornecedores para ajudá-los a resolver uma infinidade de problemas nos próximos cinco anos, incluindo aumentar suas agilidades organizacionais (60%) e fornecer segurança dos sistemas e operações de suas empresas (52%), como também simplificar a configuração, implantação e manutenção de tecnologia (50%) e otimizar custos (43%). Oito em dez CIOs concordam que seus provedores de tecnologia são "tão eficazmente integrados que aumentam [suas] produtividades em geral".

-- Considerando seus novos desafios e aumento de responsabilidades, os CIOs indicam que suas pilhas de tecnologia têm espaço para melhoria. Dada a oportunidade de começar do zero, a maioria dos CIOs (57%) dizem que eles substituiriam metade ou mais da atual tecnologia de suas empresas. Em comparação ao ano anterior, 63% das empresas estão usando mais Dispositivo como serviço em suas pilhas de tecnologia. À medida que modelos de negócios se alteram, cerca de todos os CIOs (92%) provavelmente ou certamente considerariam adicionar novas ofertas de aaS no decorrer dos próximos dois anos.

"CIOs modernos são o 'controle da missão' para suas organizações; suas funções se transformaram drasticamente no intervalo de apenas 24 meses", disse Ken Wong, presidente, Lenovo Solutions and Services Group. "Da navegação de complexos ecossistemas de tecnologia para manter-se atualizado com a velocidade da transformação digital, à capacitação de funcionários e gestão de uma escassez de talentos de TI, o CIO de hoje é responsável pela completa cadeia de valor tecnológico e muito mais. A pesquisa da Lenovo demonstra que CIOs estão prontos para o desafio. E eles buscam parceria com seus fornecedores para inovarem suas organizações e serem bem-sucedidas."

A firma de pesquisa International Data Corp. estima que até 2023, 60% dos CIOs em empresas mundiais serão mensurados principalmente pelas suas habilidades de cocriarem novos modelos de negócios e fluxos de receita, sobretudo através da colaboração de toda a corporação2. No entanto, a pesquisa da própria Lenovo mostra que pode ser uma penosa batalha para CIOs, que identificaram áreas tais como a privacidade de dados/segurança, cibersegurança/ransomware e gestão de um ecossistema de provedor de TI fragmentado como suas preocupações mais desafiadoras.

"Nesse ambiente tecnológico complexo, os CIOs desejam inovar, não administrar TI. Como destacado na pesquisa da Lenovo, os CIOs recorrem aos seus fornecedores de tecnologia não só para entregar o básico com eficiência - a saber, aumentar a agilidade organizacional, simplificar a configuração e otimizar custos. Líderes de TI precisam também de aconselhamento e orientação sobre como a tecnologia emergente pode aprimorar seus objetivos de negócios. As oportunidades para a tecnologia adicionar valor real de negócios - por toda a corporação - são imensas", acrescentou o Sr. Wong.

Para gerenciar uma jornada de transformação digital cada vez mais complexa, as empresas precisam de soluções de TI simples e flexíveis. As soluções da Lenovo oferecem às organizações a amplitude de ofertas Tudo como serviço no TruScale da Lenovo; a flexibilidade de pagar pelas soluções de infraestrutura que eles precisam, por quanto tempo precisarem; e a profundidade em nossa especialidade e serviços que empoderam CIOs a focar mais em seus imperativos estratégicos. Empresas de todos os portes precisam da flexibilidade de permanecerem competitivos e um modelo de solução em nuvem, escalável é a resposta.

Previsões da indústria realizadas pela Technology Business Research indicam que os Serviços de Assinatura de Dispositivo estão crescendo em um CAGR de 26% de 2020 a 2024, e serviços de assinatura de centros de dados estão crescendo em 42% durante o mesmo período.3 Soluções Como Serviço oferecem suporte e serviços críticos à missão. Com suas ofertas flexíveis e simples, a Lenovo tem ajudado organizações desde o setor educacional ao aeroespacial a otimizar a tecnologia certa com o potencial de transformar e preparar suas operações para o futuro.

O estudo completo está disponível em: Lenovo Tech Today.

Sobre o estudo global sobre CIOs da Lenovo SSG

O trabalho em campo deste estudo foi conduzido através de uma pesquisa quantitativa de 6 de dezembro de 2021 a 21 de dezembro de 2021, entre um total de 525 CIOs globais. A amostra da pesquisa foi composta por um número quase igual de entrevistados de cada mercado: Brasil, China, Japão, Singapura, Reino Unido e os Estados Unidos. Os respondentes foram CIOs de empresas e organizações com o mínimo de 250 funcionários.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa de US$ 60 bilhões em receita da Fortune Global 500 que atende a clientes em 180 mercados no mundo. Focada em uma visão ousada para entregar tecnologia mais inteligente para todos, estamos desenvolvendo tecnologias que mudam o mundo que alimentam (através de dispositivos e infraestrutura) e habilitam (através de soluções, serviços e software) milhões de clientes todos os dias, e juntos criarmos uma sociedade digital inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Acesse https://www.lenovo.com para saber mais e leia as mais recentes notícias em nosso StoryHub.

