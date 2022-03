Comunicado do Business Wire :Hytera

A tecnologia sustenta a execução bem-sucedida de todos os tipos de megaeventos. O público ficou impressionado com as tecnologias de alto nível adotadas pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022. Entre elas, estão os rádios portáteis profissionais (PMR), que dão suporte às comunicações críticas nos eventos de classe mundial e têm conquistado grande atenção da audiência.

Como uma das principais fornecedoras de soluções de comunicação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022, a Hytera forneceu uma certa quantidade de dispositivos TETRA, soluções convergentes PMR-LTE e sistemas de comando e controle para os oficiais de segurança e equipes de resgate durante as provas. As tecnologias de comunicação da Hytera também desempenharam um papel importante na execução da prevenção da COVID-19 na Vila Olímpica.

De fato, além dos megaeventos esportivos globais, os produtos e soluções da Hytera também são escolhidos por clientes do setor em segurança pública, transporte, fabricação, petróleo e gás, bem como nos setores de varejo e hotelaria.

A inovação está no DNA da Hytera

Com investimento contínuo em inovação tecnológica, a Hytera está comprometida em promover padrões abertos de comunicação de banda estreita a banda larga, incluindo TETRA, DMR, PDT e LTE com direitos de propriedade intelectual independentes, o que a torna uma fornecedora líder em soluções de comunicação profissional.

Recentemente, a Hytera adicionou a Série H aos seus portfólios de rádios digitais móveis (DMR). A nova série foi criada desde o zero em uma plataforma de tecnologia totalmente nova. É o primeiro rádio do seu tipo na indústria quando se trata de funcionalidade, experiência do usuário e robustez, fornecendo comunicações eficientes e confiáveis no campo da segurança, setor educacional e atendimento ao cliente, bem como para aquelas pessoas que trabalham em condições de trabalho severas.

Reconhecimento mundial e parceria alcançada pela Hytera

Para atender às crescentes necessidades dos usuários empresariais e comunicações críticas, Para atender às crescentes necessidades dos usuários empresariais e comunicações críticas, a Hytera desenvolveu de forma inovadora uma variedade de produtos e soluções de tecnologia. Entre eles estão os terminais DMR, terminais TETRA, rádios PoC, rádios avançados multimodo, câmeras corporais, software de comando e despacho e resposta a emergências que contribuíram para o sucesso dos usuários que trabalham em setores verticais, como segurança pública, energia, transporte, serviços públicos, comércio e operadoras. Com recursos de áudio, visual e dados, a Hytera oferece opções de conectividade mais rápidas, seguras e versáteis.

A Hytera mostrou sua força tecnológica e alcançou parcerias e reconhecimento mundial. O International Critical Communications Awards (ICAA) concedeu à Hytera o prêmio de "Melhor novo dispositivo LTE ou híbrido" por seu dispositivo convergente LTE e TETRA PTC760, bem como o "Melhor uso de comunicações críticas em serviços públicos" em reconhecimento à sua solução PoC Hytalk para a Companhia de Eletricidade da Turquia.

As parcerias globais também validaram a competência da Hytera. A empresa desempenhou um papel fundamental na Copa das Nações Árabes 2021 e na Copa do Mundo FIFA 2018 com seus sócios locais. A Hytera também trabalhou com o Departamento de Segurança do Tajiquistão durante o SCO Summit 2021.

Apoio às comunidades segundo os desafios globais

Ao mesmo tempo em que conseguiu estabelecer parcerias comerciais internacionais, a Hytera também contribuiu com suas capacidades para enfrentar os desafios globais.

Para lidar com o surto da pandemia da COVID-19, a Hytera contribuiu ativamente com seus recursos na melhoria da prevenção de doenças. Os rádios bidirecionais e as soluções de prevenção de pandemias da Hytera forneceram comunicação sem contato rápida e confiável aos funcionários de hospitais, empresas e departamentos de segurança no mundo inteiro na luta contra o vírus.

Como participante importante no setor de comunicações críticas, a Hytera, capacitada por tecnologias de alto desempenho, continuará oferecendo suporte a usuários industriais e garantindo redes de comunicação mais seguras e fortes em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220316006161/pt/

Contato

Lingran Tao [email protected]

