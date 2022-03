Comunicado do Business Wire :H.I.G. Capital

H.I.G. Capital ("H.I.G."), líder global em investimentos alternativos, com $48 bilhões* sob gestão, anuncia que sua companhia de portfólio, Nadir Figueiredo S.A. ("Nadir"), completou a aquisição da Cristar Tabletop S.A.S. ("Cristar") da Owens Illinois, uma empresa listada nos EUA. Combinadas, as duas companhias geraram uma receita superior a mais de $252 milhões em 2021.

Com sede na Colômbia, Cristar é a empresa líder em utilidades domésticas em vidro na região andina, com um portfólio abrangente de mais de 2.000 SKUs e instalações modernas. A Cristar possui uma estratégia de vendas voltada para a exportação, atendendo mais de 40 países globalmente.

Juntas, Nadir e Cristar possuem a maior capacidade produtiva da América Latina e um dos mais completos portfólios de utilidades domésticas de vidro do mundo. Com marcas conhecidas entre os consumidores (como, Copo Americano, Marinex, Nadir e Cristar) e relacionamento de longo prazo com os principais canais de distribuição, a empresa combinada está presente em praticamente todos os lares latino-americanos e bem posicionada para capturar oportunidades de crescimento na região. A aquisição da Cristar também acelera a internacionalização da Nadir, fortalecendo sua presença na Região Andina, Estados Unidos e países europeus.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Thiago Miskulin, Diretor da H.I.G no Brasil e na América Latina, comentou: "Estamos muito satisfeitos com a aquisição da Cristar pela Nadir. As duas empresas são altamente complementares e juntas se tornam um playerlíderno mercado global de vidros para utilidades domésticas".

Patricio Figueiredo, CEO da Nadir, complementa: "A aquisição da Cristar inaugura um novo capítulo de crescimento para a Nadir, permitindo-nos acessar e crescer em novos mercados importantes. Estamos muito empolgados em trabalhar com Carlos Tamayo e sua equipe para atender à crescente demanda global por utilidades domésticas de vidro".

Sobre a Nadir Figueiredo

Fundada em 1912 e baseada em Suzano, a Nadir Figueiredo é a maior empresa de utilidades domésticas em vidro do Brasil e uma das maiores do mundo. A Companhia possui um portfólio completo de produtos com mais de 2.000 SKUs e aproximadamente 1.200 clientes no país e no exterior. Com uma história de sucesso de 110 anos no mercado brasileiro, a Companhia mantém relacionamento de longa data com distribuidores e varejistas do setor de alimentos e bebidas, estando presente em residências de todos os estados brasileiros. Para mais informações acesse: www.nadirfigueiredo.com.br.

Sobre Cristar

Fundada em 1979, a Cristar é a maior empresa de utilidades domésticas de vidro da região andina, com clientes em mais de 40 países. Com planta localizada em Buga, Colômbia a empresa produz um amplo portfólio de copos, taças e outros conjuntos de utilidades domésticas em vidro. Antes da conclusão da aquisição, a empresa operava como uma afiliada da O-I Glass Inc., uma das maiores fabricantes de embalagens de vidro do mundo. Para mais informações acesse: https://cristar.com.co/

Sobre H.I.G. Capital

A H.I.G. é líder global em investimentos alternativos com mais de $48 bilhões sob gestão*. Sediada em Miami e com escritórios em Nova York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta nos Estados Unidos, além de escritórios afiliados em Londres, Hamburgo, Madri, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, a H.I.G. é especializada em fornecer capital ou dívida para companhias de pequeno e médio porte, se valendo de uma abordagem flexível e operacionalmente focada na geração de valor:

1. Os fundos de private equity da H.I.G. investem em management buyouts, growth equity e corporate carve-outs, tanto em empresas rentáveis, como em empresas em situação de turnaround operacional.

2. Os fundos de crédito da H.I.G. investem em diversos tipos de dívidas (senior, unitranche and junior debt financing) para empresas, tanto através de financiamento direto como no mercado secundário. A H.I.G. também é líder em gestão de Collaterized Loan Obligations, através da sua família de veículos WhiteHorse, além de gerir uma Business Development Company aberta em bolsa, a WhiteHorse Finance.

3. Os fundos imobiliários da H.I.G. investem em ativos diferenciados, que podem se beneficiar de melhores práticas de gestão de ativos.

4. O braço de infraestrutura da H.I.G. é focado na realização de investimentos de valor agregado no setor de infraestrutura

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. administrou e investiu em mais de 300 companhias a nível mundial. O atual portfólio da empresa inclui mais de 100 companhias cujo faturamento combinado excede $30 bilhões. Para mais informações, por favor visite o website da H.I.G. em www.higcapital.com

* Com base no total do capital comprometido administrado pela H.I.G. Capital e afiliadas

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220317005570/pt/

Contato

Thiago Miskulin Managing Director [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags