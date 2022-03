Comunicado do Business Wire :Dawex

Com mais de 80% dos dados relativos a indústrias1 que não são utilizados, o Regulamento Dados realça a importância imperiosa de implementar medidas fundamentais para regulamentar a circulação de dados e tornar os dados mais acessíveis a todos.Conceder aos clientes e às empresas o controlo sobre quem acede aos dados e para que finalidade, é um princípio central das futuras medidas para aproveitar a riqueza dos dados relativos a indústrias e criar uma economia de dados europeia regulamentada e equitativa. A tecnologia de troca de dados da Dawex oferece aos responsáveis pela estruturação das plataformas a capacidade de manter o controlo sobre a circulação de dados através de uma partilha de dados segura e fiável e um ambiente de troca de dados que garante visibilidade dos dados utilizados, tipo de utilização e condições de utilização.

Na atual economia em que os dados se tornaram num produto com um valor próprio, não limitado à sua utilização e às novas fontes de receitas, a tecnologia da Dawex permite às organizações criar e reunir novos ambientes à volta de plataformas de troca de dados que cumprem quadros regulamentares e respondem a desafios de rastreabilidade e segurança. A Dawex é a empresa líder em tecnologia de troca de dados, mercado de dados e hub de dados, cujo objetivo é facilitar e agilizar a circulação de dados segura entre todos os agentes económicos.

O Regulamento Dados realça a importância fundamental da circulação de dados relativos a indústrias para promover inovações europeias baseadas em dados. De facto, a tecnologia da Dawex já demonstrou o seu valor operacional e comercial em mais de 20 indústrias tais como a agrícola, espacial, retalho, agroalimentar, automóvel, infraestruturas, turismo, imobiliária e mobilidade, ajudando as organizações nessas indústrias a responder a desafios económicos, sociais e ambientais.

O futuro Regulamento Dados visa harmonizar as regras sobre o acesso equitativo e utilização de dados gerados na EU em todos os setores económicos. As medidas propostas incluem o seguinte:

-- Facilitar o acesso a dados da IdC para impulsionar o desenvolvimento de serviços inovadores baseados em dados.

-- Reequilibrar o poder de negociação das PME para evitar más condutas contratuais nos contratos de troca de dados.

-- Permitir o acesso aos organismos públicos a dados detidos por empresas no âmbito de situações de emergência pública.

-- Definir novas regras para dados e interoperabilidade na nuvem para simplificar a mudança de fornecedores de serviços de nuvem e edge.

-- Proteger o acesso e a transferência ilícitos de dados por governos que não pertencem à UE.

A solução de troca de dados da Dawex oferece todos os meios e condições necessários para os fornecedores de dados, utilizadores de dados e prestadores de serviços de troca de dados implementarem os futuros princípios do Regulamento Dados proporcionando um nível elevado de flexibilidade, rastreabilidade e controlo disponível a todas as partes envolvidas na troca de dados. Os produtos de dados podem ser definidos de forma clara, acedidos e trocados ao abrigo de condições de licença flexíveis e totalmente configuráveis, gratuitas ou remuneradas.

"O objetivo do Regulamento Dados é garantir uma economia de dados europeia equitativa e inovadora tornando os dados mais disponíveis para a respetiva reutilização de modo a promover a inovação baseada em dados," afirmou Laurent Lafaye, co-CEO da Dawex. "Desde a sua criação que a Dawex está empenhada em oferecer uma tecnologia de troca de dados inovadora que proporciona as condições ideais para a partilha de dados segura e em conformidade. As soluções de troca de dados da Dawex já cumprem o proposto no Regulamento Dados."

Disponível como uma solução de marca branca, as soluções de troca de dados, hub de dados e mercado de dados da Dawex são atualmente as únicas soluções no mercado que oferecem capacidades de troca de dados muito fáceis, eficientes e extremamente seguras.

"O desenvolvimento da tecnologia de troca de dados facilita a circulação de dados entre todos os agentes económicos, apoiando a utilização flexível de ambientes de dados e a respectiva interligação," declarou Fabrice Tocco, co-CEO da Dawex. "O Regulamento Dados é outro marco importante que confirma a visão da Dawex e a sua orientação tecnológica para a troca de dados, impulsionando uma economia de dados forte."

A Dawex é a empresa líder em tecnologia de troca de dados, mercado de dados e hub de dados. O objetivo da Dawex é facilitar e agilizar a circulação de dados segura entre os intervenientes económicos, contribuindo para o desenvolvimento da economia de dados. Distinguida com o prémio Pioneiro Tecnológico pelo Fórum Económico Mundial, a Dawex é membro da GAIA-X e membro cofundador da Data Exchange Association. Criada em 2015, a Dawex está sediada em França e as suas operações comerciais estão em expansão na Ásia, América do Norte e Médio Oriente.

