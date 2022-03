Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Anderson Global entra na República Centro-Africana com a firma colaboradora Rigo Parse Avocat, ampliando ainda mais sua cobertura geográfica na região.

O escritório de advocacia com sede em Bangui, estabelecido em 2006, presta serviços para clientes domésticos e internacionais, incluindo pessoas físicas, pequenas e médias empresas e multinacionais. O foco principal da empresa são os setores de mineração, bancos e agricultura. Liderado pelo sócio-gerente Rigo Beyah Parse, a firma oferece serviços nas áreas corporativa, litígio, propriedade intelectual, telecomunicações, imigração, seguros e investimentos.

"Proporcionamos a nossos clientes soluções abrangentes de alta qualidade e mantemos os mais altos padrões profissionais por meio da gestão da nossa equipe", disse Rigo. "Colaborar com a Andersen Global traz recursos internacionais substanciais e reforça a nossa visão de atuar como uma organização de referência no nosso mercado, oferecendo soluções integradas perfeitas aos clientes em nível global."

"A República Centro-Africana proporciona excelentes oportunidades de mercado e é um acréscimo significativo para a nossa plataforma na região", disse Mark Vorsatz, presidente do conselho global e diretor executivo da Andersen. "Nossa estratégia de expansão se concentra na colaboração com profissionais que pensam de modo semelhante ao nosso e estão comprometidos em prestar os melhores serviços da categoria em seus respectivos mercados. O conhecimento especializado da Rigo Parse Avocat e sua comprovada capacidade de lidar com o ambiente jurídico local beneficiarão os nossos clientes."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de dez mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 332 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

