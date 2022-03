Chile amplia militarização na zona norte devido ao fluxo irregular de migrantes

O Congresso chileno prorrogou, a pedido do novo governo de Gabriel Boric, por mais 15 dias a presença dos militares no norte do país, onde realizam tarefas de controle contra a entrada irregular de migrantes na fronteira com a Bolívia.

Esta é a segunda extensão do estado de exceção que permite a militarização na zona norte, desde que foi decretada pelo então presidente Sebastián Piñera (2018-2022) em 16 de fevereiro.

Piñera estendeu a medida 15 dias depois, mas a segunda prorrogação, ordenada pelo esquerdista Boric (2022-2026), precisou ser aprovada pelo Congresso. A Câmara dos Deputados e Senadores votou separadamente nesta quarta-feira a favor dessa medida, que estará em vigor até 1º de abril.

"Espero que em mais 15 dias não tenhamos que solicitar uma (nova) prorrogação. Mas se avaliarmos o contexto difícil que é a crise humanitária que afeta o norte, mas que é um problema nacional, obviamente teremos que considerar uma prorrogação no momento", disse Izkia Siches, ministra do Interior, após a aprovação no Congresso.

Milhares de migrantes, principalmente venezuelanos, cruzam a pé por inóspitas passagens clandestinas em direção às províncias chilenas de Arica, Parinacota, Tamarugal e El Loa (fronteira com Peru e Bolívia).

Muitos migrantes pobres se estabelecem para viver em acampamentos precários nas praias e praças do norte do Chile, o que tem causado desconforto em parte da população local. Em Iquique e em outras cidades houve protestos contra a presença massiva de estrangeiros.

A medida possibilitou a mobilização de 672 militares e aumentou em 100 a força policial para controlar essas fronteiras localizadas em áreas desérticas e montanhosas.

Uma nova lei de migração permite que as autoridades chilenas "redirecionem" todos os migrantes que entraram irregularmente no país para a fronteira.

