Cedric Soares e Otávio voltam a ser convocados por Portugal para repescagem da Copa-2022

Cedric Soares e Otávio foram incluídos nesta quinta-feira na lista de convocados para a repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022, num elenco em que Cristiano Ronaldo voltará a liderar a seleção portuguesa.

Portugal enfrentará a Turquia na próxima quinta-feira, no Porto, na semifinal de sua repescagem, antes de um eventual duelo decisivo contra a Itália ou a Macedônia do Norte, na terça-feira, dia 29, valendo uma vaga no Mundial.

O lateral do Arsenal, Cédric Soares, fez parte da equipe campeã da Euro-2016 e volta à sua seleção após um ano de ausência.

Otavio, meio-campista luso-brasileiro do Porto, não era convocado por Fernando Santos desde setembro de 2021.

A lista portuguesa tem ausências importantes por lesão, como Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Wolverhampton) e Renato Sanches (Lille).

Desde 2000, Portugal disputa todas as grandes competições internacionais. O último grande torneio em que não participou foi a Copa do Mundo de 1998, na França.

-- Lista de 25 jogadores convocados por Portugal para a repescagem da Copa do Mundo:

Goleiros (3): Rui Patricio (Wolverhampton/ING), Anthony Lopes (Lyon/FRA), Diogo Costa (Porto)

Defensores (8): João Cancelo (Manchester City/ING), Diogo Dalot (Manchester United/ING), Cédric Soares (Arsenal/ING), Pepe (Porto), José Fonte (Lille/FRA), Gonçalo Inácio (Sporting Lisboa), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund/ALE), Nuno Mendes (PSG/FRA)

Meias (8): Danilo Pereira (PSG/FRA), Ruben Neves (Wolverhampton/ING), William Carvalho (Betis/ESP), João Moutinho (Wolverhampton/ING), , Matheus Nunes (Sporting Lisboa), Bruno Fernandes (Manchester United/ING), Otávio (Porto), Bernardo Silva (Manchester City/ING)

Atacantes (6): Cristiano Ronaldo (Manchester United/ING), Diogo Jota (Liverpool/ING), André Silva (RB Leipzig/ALE), Gonçalo Guedes (Valencia/ESP), João Felix (Atlético Madrid/ESP), Rafael Leão (AC Milan/ITA)

