Cargueiro dos Emirados naufraga perto da costa do Irã e 29 tripulantes são resgatados

As autoridades do Irã anunciaram o resgate de 29 dos 30 integrantes da tripulação de um cargueiro dos Emirados Árabes Unidos que naufragou nesta quinta-feira nas águas do Golfo perto do território iraniano.

"Todos os membros da tripulação do navio, exceto um, foram resgatados até agora", afirmou o diretor de gestão de crise da província iraniana de Bushehr (sudoeste) à agência de oficial IRNA.

A busca pela última pessoa ainda está em curso e dois botes salva-vidas estão no local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Algumas horas antes, as autoridades iranianas haviam anunciado o naufrágio do cargueiro dos Emirados que transportava carros e afundou a cerca de 50 quilômetros do porto de Asaluyeh".

"O Golfo Pérsico está bastante agitado e turbulento, a velocidade do vento supera 70 km/h", disse a fonte do governo de Bushehr.

O nome do navio não foi divulgado.

De acordo com a autoridade marítima local, o cargueiro dos Emirados teve um problema no motor e afundou por volta das 9h40 (3h10 de Brasília).

Na quarta-feira, a organização meteorológica local emitiu um "alerta vermelho", devido a ventos violentos e turbulências no mar nesta área.

Asaluyeh, um porto na costa sul do Irã localizado na província de Bushehr, é um importante centro petroquímico no Golfo.

Irã e Emirados expressaram em dezembro a esperança de iniciar um novo capítulo em suas relações. Os vínculos diplomáticos estão reduzidos desde 2016.

Mas os dois países do Golfo mantêm importantes relações econômicas.

ap/kam/feb/pc-me/zm/tt/fp

Tags