Borussia Dortmund quer seguir se aproximando do líder Bayern de Munique na Bundesliga

Na espera do grande clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund no dia 22 de abril, os dois grandes rivais da Bundesliga continuam seu duelo à distância pela 27ª rodada do campeonato alemão.

Depois de vencer quarta-feira em Mainz (1-0) em uma partida que estava pendente, o Dortmund está agora apenas quatro pontos atrás do líder.

O Bayern vem diminuindo o ritmo desde janeiro e empatou dois jogos seguidos. O time recebe no sábado o Union Berlin (8º), uma equipe que compensa seu curto orçamento com paixão e entrega em campo.

O Borussia, que conseguiu vencer não sem esforço as duas últimas partidas, tem um teste difícil em casa contra o Colônia (7º), que na última rodada venceu o Bayer Leverkusen (3º) como visitante.

Na quarta posição, a última que classifica para a Liga dos Campeões, a batalha é acirrada: Leipzig (4º), Freiburg (5º) e Hoffenheim (6º) têm o mesmo número de pontos.

Freiburg e Hoffenheim terão uma pequena vantagem nesse dia, com seus jogos fora de casa sábado contra o lanterna Furth (18º) e o penúltimo colocado Hertha Berlim (17º), respectivamente. O Leipzig jogará em casa no domingo contra o Eintracht Frankfurt.

-- Programação da 27ª rodada do campeonato alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h30) Bochum - B. Moenchengladbach

- Sábado:

(11h30) Greuther Furth - Freiburg

Hertha Berlim - Hoffenheim

Mainz - Arminia Bielefeld

Stuttgart - Augsburg

(14h30) Bayern de Munique - 1. FC Union Berlin

- Domingo:

(11h30) RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

(13h30) Wolfsburg - Bayer Leverkusen

(15h30) Colônia - Borussia Dortmund

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 60 26 19 3 4 77 28 49

2. Borussia Dortmund 56 26 18 2 6 66 37 29

3. Bayer Leverkusen 45 26 13 6 7 64 41 23

4. RB Leipzig 44 26 13 5 8 57 30 27

5. Freiburg 44 26 12 8 6 43 29 14

6. Hoffenheim 44 26 13 5 8 49 37 12

7. Colônia 39 26 10 9 7 37 39 -2

8. 1. FC Union Berlin 38 26 10 8 8 33 34 -1

9. Eintracht Frankfurt 37 26 10 7 9 39 38 1

10. Mainz 34 25 10 4 11 35 30 5

11. Bochum 32 26 9 5 12 28 37 -9

12. Wolfsburg 31 26 9 4 13 29 40 -11

13. B. Moenchengladbach 30 26 8 6 12 36 51 -15

14. Augsburg 26 25 6 8 11 27 41 -14

15. Arminia Bielefeld 25 26 5 10 11 22 34 -12

16. Stuttgart 23 26 5 8 13 32 48 -16

17. Hertha Berlim 23 26 6 5 15 26 60 -34

18. Greuther Furth 14 26 3 5 18 24 70 -46

