Biden e Xi Jinping vão conversar nesta sexta e guerra está entre os tópicos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai conversar com o presidente da China, Xi Jinping, nesta sexta-feira, dia 18, segundo informou nesta quinta-feira (17) a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, em comunicado à imprensa. De acordo com a nota, a conversa é parte de um "esforço contínuo" para manter o diálogo entre os países. Biden e Xi vão discutir a competição entre as duas maiores potências globais e a guerra entre Rússia e Ucrânia, segundo Psaki.

Tags