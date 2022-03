Biden conversa virtualmente com premier irlandês, que testou positivo para a covid

O presidente americano, Joe Biden, manteve nesta quinta-feira (17) um encontro por videoconferência com o primeiro-ministro irlandês, Michel Martin, presente em Washington por ocasião da popular festa irlandesa de São Patrício, mas precisou ficar confinado após testar positivo para a covid-19.

Biden, que lembra com frequência suas raízes irlandesas, falou com Micheal Martin, que estava em uma residência para convidados próxima à Casa Branca, através de um telão instalado no Salão Oval.

Diante da imprensa, Joe Biden disse estar "realmente penalizado" por não poder receber o premier irlandês pessoalmente.

Também comemorou a contribuição da Irlanda na resposta ocidental à invasão russa da Ucrânia.

Martin elogiou a capacidade do presidente americano de "unir as democracias" contra o regime do presidente russo, Vladimir Putin.

A reunião presencial foi cancelada e substituída pela videoconferência depois que Martin testou positivo para a covid-19 na quarta-feira, em Washington, embora a Casa Branca tenha esclarecido que o presidente americano não foi afetado.

Além disso, a Casa Branca também anunciou a suspensão da cerimônia anual do Dia de São Patrício, na qual o primeiro-ministro irlandês entrega ao presidente americano um vaso de trevo cultivado em Ballinskelligs, no sudoeste da Irlanda.

Desta vez, ao contrário, Biden "vai participar de um evento do Dia de São Patrício" sem seu convidado irlandês, explicaram os porta-vozes do governo.

Na noite de quarta-feira, Martin foi fotografado saindo com a presidente da Câmara de Representantes (Baixa), a democrata Nancy Pelosi, no evento de Gala de Arrecadação de Fundos da Irlanda no Museu Nacional da Construção, em Washington. Mas saiu pouco depois, devido ao resultado positivo de um exame PCR.

Biden esteve no mesmo jantar, mas um funcionário da Casa Branca assegurou que não se considerava que o presidente estivesse em risco e que não havia se submetido a um exame de detecção do vírus.

"Não é um contato próximo" e por isso o protocolo de testes não mudaria, disse o funcionário.

Biden foi submetido a um teste de covid-19 no domingo pela última vez e o resultado foi negativo, informou sua porta-voz, Jen Psaki.

Um porta-voz do governo irlandês afirmou mais cedo que o teste positivo de Martim se seguiu a dois exames negativos, inclusive um feito na quarta-feira.

Martin, que está hospedado nas instalações para visitantes da Casa Branca, "sente-se bem e atualmente está em isolamento por conselhos sobre a saúde pública", segundo o governo irlandês.

