Barcelona vence Galatasaray (2-1) e vai às quartas da Liga Europa

O Barcelona se classificou para as quartas de final da Liga Europa depois de vencer de virada o Galatasaray fora por 2 a 1 fora de casa nesta quinta-feira, pelas oitavas de final do campeonato continental.

O zagueiro brasileiro Marcão colocou a equipe turca na frente com uma cabeçada no primeiro tempo (28), mas o meia Pedri fez 1 a 1 (37) e Pierre-Emerick Aubameyang virou a partida no início da segunda etapa (49), garantindo assim a vaga para os azulgranas.

