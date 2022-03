Barça vence Galatasaray (2-1) e vai às quartas da Liga Europa; Atalanta avança

O Barcelona se classificou para as quartas de final da Liga Europa depois de vencer de virada o Galatasaray fora por 2 a 1 fora de casa nesta quinta-feira, pelas oitavas de final do campeonato continental.

O zagueiro brasileiro Marcão colocou a equipe turca na frente com uma cabeçada no primeiro tempo (28), mas o meia Pedri fez 1 a 1 (37) e Pierre-Emerick Aubameyang virou a partida no início da segunda etapa (49), garantindo assim a vaga para os azulgranas.

O Barça, que não havia passado de um empate em 0 a 0 no jogo de ida no Camp Nou, se mantém firme na Liga Europa, rumo a uma taça que ainda não consta em sua galeria.

A equipe turca começou forte com bolas longas em busca de seus atacantes e com contra-ataques rápidos e contando com a pressão de sua torcida.

Os azulgranas lutavam para encontrar as brechas na sólida defesa do Galtasaray, que desferiu o primeiro em uma cabeçada de Marcão que mergulhou após cobrança de um escanteio para abrir o placar (28).

Com o gol, a equipe turca se fechou ainda mais, deixando a bola para o Barcelona, que tentava chegar abrindo o jogo pelas laterais.

A equipe azulgrana dominava sem recompensa até que Pedri recebeu uma bola na área, se livrou de dois marcadores e chutou para empatar (37).

Logo após o intervalo, Aubameyang marcou, após uma jogada bizarra que começou com um chute de Sergio Busquets que foi desviado pelo goleiro Iñaki Peña, que voltou a ser um dos homens-chave do Galatasaray.

A bola sobrou para Pedri que disparou novamente, para nova defesa do goleiro do Galatasaray, mas a bola acabou na cabeça de Frenkie de Jong que deixou na cara do gol para Aumbameyang finalizar à vontade, fazendo 2 a 1 (49).

Chegado ao clube no finalzinho do mercado de janeiro, Aubameyang já acumula sete gols em dez jogos com a camisa do Barça.

Patrick Van Aanholt esteve perto de empatar num chute de longe em que a bola subiu mais do que o desejado (59).

Com a vantagem no placar, o Barça se dedicou a administrar a partida contra uma equipe turca que se lançou desesperadamente ao ataque nos minutos finais mas não conseguiu reagir.

E em outro duelo de destaque destas oitavas de final, entre Bayer Leverkusen e Atalanta, foi a 'Dea' que levou a melhor. Depois da vitória por 3 a 2 que havia conquistado na Itália venceu por 1 a 0 na Alemanha.

O triunfo veio com um gol do atacante marfinense Jérémie Boga (90).

Os jogadores de Gian Piero Gasperini já haviam chegado às quartas de final da Liga dos Campeões há dois anos.

Mas a 'Dea' só ficou entre os oito primeiros da Liga Europa (ou sua precursora Copa da Uefa), em 1991, quando foi eliminada pela Inter de Milão.

A Ligue 1 francesa ficou sem representantes na Liga dos Campeões após as eliminações de PSG e Lille, e nesta quarta-feira o Monaco caiu diante do português Braga (1-1; 2-0 na ida).

E o Glasgow Rangers avançou apesar de perder para o Estrela Vermelha de Belgrado por 2 a 1 já que havia vencido na ida por 3 a 0.

-- Confrontos das oitavas de final da Liga Europa desta quinta-feira (o resultado do jogo de ida aparece entre parênteses)

Monaco (FRA) - (+) Sporting Braga (POR) 1-1 (0-2)

Galatasaray (TUR) - (+) Barcelona (ESP) 1-2 (0-0)

Bayer Leverkusen (ALE) - (+) Atalanta (ITA) 0-1 (2-3)

Estrela Vermelha de Belgrado (SRB) - (+) Glasgow Rangers (SCO) 2-1 (0-3)

(17h00) Lyon (FRA) - Porto (POR) (1-0)

Eintracht Frankfurt (ALE) - Betis (ESP) (2-1)

West Ham (ING) - Sevilla (ESP) (0-1)

Obs.: As oitavas de final entre RB Leipzig (ALE) e Spartak Moscou (RUS) foram canceladas devido à invasão russa da Ucrânia. O Leipzig se classificou diretamente para as quartas de final.

