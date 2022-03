Amazon conclui aquisição dos estúdios MGM

A Amazon concluiu o acordo de US$ 8,45 bilhões para a aquisição da Metro Goldwyn Mayer (MGM), informou a gigante da internet nesta quinta-feira (17), o que incrementará seu catálogo de streaming com títulos do famoso estúdio de cinema hollywoodiano, como as franquias James Bond e Rocky.

O domínio da Amazon na distribuição de conteúdo online tem sido alvo de preocupações antimonopólio, mas a aquisição da MGM recebeu a aprovação das autoridades europeias dias atrás e os reguladores dos EUA não apresentaram objeções ao acordo anunciado originalmente em maio do ano passado.

Com a aquisição, cerca de 4.000 filmes e 17.000 episódios de séries televisivas serão adicionados ao catálogo do serviço de streaming Amazon Prime Video, que enfrenta a concorrência de empresas como Netflix e Disney, em um mercado que vive plena ascensão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Amazon e MGM anunciaram que a MGM se juntou ao Prime Video e à Amazon Studios", declararam ambas as companhias em um comunicado conjunto.

A Comissão Europeia, que tem competência para regulamentar questões de concorrência comercial no âmbito da União Europeia, afirmou em um comunicado nesta quinta-feira que a transação proposta "não traria preocupações em termos de concorrência" e aprovou a aquisição "de forma incondicional".

Segundo relatos, a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês) havia estipulado como prazo até meados deste mês março para decidir se aprovaria ou não a aquisição. A FTC, por sua vez, não quis fazer comentários sobre o acordo.

Com a compra da Metro Goldwyn Mayer, que passou por diversas mudanças de proprietários e um processo de falência nos últimos anos, a Amazon adquire uma marca emblemática de Hollywood.

Além da franquia 007, a MGM detém os direitos de produções audiovisuais que incluem filmes como "Rocky," "Legalmente Loira" e "Tomb Raider", e séries televisivas como "The Handmaid's Tale" e "The Real Housewives Of Beverly Hills".

jm/dw/rpr

Tags