Alegria no Reino Unido após retorno de cidadãos que passaram anos detidos no Irã

Os parentes de dois cidadãos britânico-iranianos condenados a vários anos de prisão no Irã, por acusações que sempre negaram, expressaram sua alegria nesta quinta-feira (17) após o retorno de ambos ao Reino Unido, o que representa o fim de uma longa e complicada campanha diplomática.

"A felicidade em uma foto", tuitou Elika Ashoori, ao publicar uma imagem de seu pai, o engenheiro aposentado Anoosheh Ashoori, 67 anos, e de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 43 anos, sorridentes e cercados pelas famílias na base militar de Brize Norton, sudoeste da Inglaterra, onde desembarcaram durante a madrugada.

Ashoori foi detido em agosto de 2017, quando visitava a mãe no Irã, e condenado a 10 anos de prisão sob a acusação de espionagem a favor de Israel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Zaghari-Ratcliffe, funcionária da Fundação Thomson Reuters, braço filantrópico da agência de notícias de mesmo nome, foi detida em abril de 2016, depois de visitar a família com a filha de 22 meses.

Acusada de conspirar para derrubar a República Islâmica, ela foi condenada inicialmente a cinco anos de prisão e depois a um ano adicional por outras acusações.

Londres anunciou sua libertação na quarta-feira, ao mesmo tempo que informou ter pago a Teerã uma dívida antiga de 394 milhões de libras (520 milhões de dólares), mas sem vincular os casos.

Acompanhada por seu pai, Richard, a filha de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Gabriella, 7 anos, recebeu a mãe, que não encontrava há mais de dois anos.

"Ela dormiu na cama, entre os dois", disse a tia Rebecca Ratcliffe à imprensa britânica nesta quinta-feira. "É um momento muito especial para os três", afirmou, antes de recordar que a menina "não teve uma infância com os dois pais".

Após a detenção de sua mãe em Teerã em 2016, Gabriella morou inicialmente com os avós no Irã antes de se reunir com o pai no Reino Unido em outubro de 2019.

Rebecca Ratcliffe comparou o reencontro com "a manhã de Natal, quando a criança espera o Papai Noel e finalmente ele chega". "Acho que eles ficarão em uma casa ou alojamento proporcionado pelo ministério das Relações Exteriores por alguns dias. E depois esperamos vê-los no fim de semana", disse o sogro de Nazanin, John Ratcliffe, à BBC.

Ele também afirmou que está "muito orgulhoso" de seu filho, que organizou uma campanha incansável durante seis anos, inclusive com greves de fome, para conseguir a libertação da esposa.

O secretário de Estado britânico para Assuntos Exteriores, James Cleverly, declarou ao canal Sky News que a mudança de governo no Irã "certamente ajudou" no avanço de negociações "incrivelmente difíceis".

pau-acc/zm/fp

Tags