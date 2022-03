30.000 civis foram evacuados nesta semana de Mariupol, Ucrânia (autoridades)

Cerca de 30.000 pessoas deixaram, em uma semana, a cidade ucraniana de Mariupol, sitiada pelas forças russas, afirmaram nesta quinta-feira (16) autoridades locais, que acrescentaram não saber o balanço de vítimas do bombardeio de ontem contra um teatro que servia de refúgio para os civis.

De acordo com uma mensagem da prefeitura publicada no Telegram, "cerca de 30.000 pessoas saíram em seus próprios meios de transporte" e "80% das residências da cidade foram destruídas". As autoridades acrescentaram que estavam "averiguando informações sobre as vítimas" do bombardeio contra o teatro.

bur/sg/jvb/mis/jc/rpr

