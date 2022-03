Villarreal surpreende Juventus (3-0) em Turim e vai às quartas de final da Champions

O Villarreal se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões depois de vencer a Juventus por 3 a 0 nesta quarta-feira, em pleno Allianz Stadium em Turim pelas oitavas de final do torneio continental.

Dois gols de pênalti de Gerard Moreno (78) e Arnaut Danjuma (90+2) e um gol de Pau Torres (85) deram ao Villarreal uma vaga na próxima fase, com um placar agregado de 4 a 1, após o empate em 1 a 1 no jogo de ida no estádio La Cerámica.

