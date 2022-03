Venda de livro sobre amigos milionários de Putin dispara no Reino Unido

Um livro sobre o círculo íntimo do presidente Vladimir Putin, escrito por um jornalista britânico, está no topo da lista dos mais vendidos do Reino Unido, disse sua editora nesta quarta-feira (16), depois que o autor foi processado pelo proprietário do Chelsea, Roman Abramovich.

"Putin's People", de Catherine Belton, publicado pela primeira vez em 2020, "é o livro de não-ficção mais vendido no Reino Unido", disse a diretora editorial da William Collins Books, Arabella Pike, em nota.

O livro aclamado pela crítica enfrentou uma série de ações judiciais de magnatas russos, incluindo Abramovich, três dos quais foram sujeitos a sanções do Reino Unido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Gostaria que as circunstâncias fossem diferentes. Mas estou muito grato por toda a atenção que 'Putin's People' está recebendo", escreveu Belton no Twitter, agradecendo à editora Harper Collins por manter o livro à venda apesar dos processos.

A editora chegou a um acordo extrajudicial em dezembro do ano passado com o principal demandante, Abramovich.

O livro foi um best-seller do Sunday Times quando foi lançado e as vendas dispararam novamente com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Abramovich, que comprou o Chelsea em 2003, foi sancionado pelo Reino Unido em 10 de março, com congelamento de bens, proibição de viagens e proibição de transações com pessoas e empresas britânicas.

A União Europeia (UE) adotou na segunda-feira novas sanções contra a Rússia por sua invasão da Ucrânia, que diplomatas dizem incluir Abramovich.

am/cjo/bp/mis/mb/aa

Tags