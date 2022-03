UE conecta sua rede elétrica à da Ucrânia

A União Europeia (UE) anunciou nesta quarta-feira(16) que finalizou a conexão da rede elétrica do bloco com a da Ucrânia, para ajudar a manter a energia no país sob ataque militar russo.

"Neste setor, a Ucrânia agora faz parte da Europa", disse a comissária europeia de Energia, Kadri Simson, em nota, acrescentando que a Moldávia, que também tem uma região separatista apoiada pela Rússia, também está agora conectada à rede da UE.

Simson observou que a UE "continuará a apoiar a Ucrânia no setor de energia, garantindo o fluxo de gás para o país e o fornecimento de suprimentos de energia muito necessários".

Os ministros de Energia europeus avançaram em 28 de fevereiro a intenção de adicionar a rede ucraniana depois que ela foi desconectada do sistema russo e sua infraestrutura passou a ser alvo de mísseis e bombardeios desde o início da ofensiva.

Em Bruxelas, a medida foi apresentada como uma demonstração da solidariedade do bloco para com a Ucrânia.

"Ucrânia, Moldávia e Europa: valores compartilhados, energia compartilhada e solidariedade", tuitou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A funcionária elogiou "o passo fundamental dado hoje para manter as luzes acesas e as casas aquecidas nestes tempos sombrios, sincronizando as redes elétricas da Ucrânia e da Moldávia com a rede da UE. Continuaremos trabalhando para estabilizar seus sistemas de energia".

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, tuitou que nesta quarta-feira, seu país havia se tornado "membro da União Energética da UE".

