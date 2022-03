Torneios de Grand Slam decidem unificar super tie-break no 5º set

Os quatro torneios de Grand Slam decidiram unificar sua forma de decidir os jogos de cinco sets, instaurando todos em 2022 o super tie-break (10 pontos ganhos com diferença mínima de dois), em caso de empate em 6 a 6 no quinto set.

"Os Grand Slams querem fazer a experiência durante uma temporada completa, após consultar a WTA (circuito feminino), a ATP (circuito masculino) e a ITF (Federação Internacional de Tênis)", informaram em comunicado conjunto os organizadores dos quatro majors (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open).

"Os puristas podem estar decepcionados, mas nós estamos orgulhosos por estarmos alinhados com os outros três Grand Slams", disse a diretora de Roland Garros, Amélie Mauresmo.

Nas últimas temporadas, o Aberto da França era o único a deixar as partidas prosseguirem até que um jogador vencesse o último set com dois games de vantagem.

O Aberto da Austrália já contava com o super tie-break com 6 a 6 no quinto set. Wimbledon também tinha um super tie-break, mas com empate em 12 games. Já no US Open os jogos eram decididos em um tie-break normal com 6 a 6 no quinto set.

"A ideia é também dar mais satisfação aos fãs que amam este momento decisivo e cheio de suspense ao final da partida. Em termos de programação, dá mais visibilidade, em particular para a televisão, embora globalmente seja uma porcentagem muito pequena de partidas afetadas", acrescentou Mauresmo.

