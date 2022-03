Seguradora recebe multa recorde por assédio sexual e intimidação no Reino Unido

O mercado de seguros Lloyd's of London anunciou nesta quarta-feira (16) uma multa recorde de 1,05 milhão de libras (1,9 milhão de dólares) a um de seus membros, a seguradora Atrium, por atos de assédio sexual e intimidação.

Trata-se da "multa mais elevada" jamais imposta pelo mercado londrino de seguros, anunciou em um comunicado a instituição, uma das mais antigas da praça financeira, cujas origens remontam ao século XVII.

Em sua decisão, a Lloyd's of London descreve atos como trotes, consumo excessivo de álcool e "comentários inapropriados e sexualizados, discriminatórios e de assédio" contra funcionárias.

Esses fatos aconteceram durante saídas em grupo de colegas que foram toleradas pela Atrium durante "vários anos até 2018" e na presença de funcionários hierarquicamente superiores da empresa, segundo o documento.

A Lloyd's também reprova a seguradora por "uma campanha sistemática de intimidação, durante anos" de um de seus funcionários contra um subordinado e pela reação da companhia quando tomou conhecimento do fato, ao abafar o caso sem proteger suficientemente a vítima.

A Atrium "não esteve à altura de seus valores e foram cometidos erros graves", reconheceu Christopher Stooke, presidente não executivo da empresa, em uma declaração enviada à AFP, pedindo desculpas pelo "equívoco".

Com base nas revelações explosivas feitas em 2019 sobre comportamentos machistas e assédio sexual, a Lloyd's of London afirmou que deseja mudar sua cultura empresarial. O mercado de seguro se comprometeu, entre outras coisas, a ter 35% de mulheres em cargos de responsabilidade antes do fim de 2023 e também prometeu melhorar a representação das minorias étnicas.

