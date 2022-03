Rússia bloqueia site de mais 13 veículos de imprensa

A agência russa reguladora do setor de telecomunicações, a Roskomnadzor, bloqueou os "sites" de pelo menos outros 13 meios de comunicação - constatou a AFP nesta quarta-feira (16), no momento em que Moscou reforça seu controle sobre as notícias publicadas on-line sobre o conflito na Ucrânia.

As páginas on-line do veículo investigativo Bellingcat, de jornais locais russos e de veículos em russo baseados em Israel e na Ucrânia estavam inacessíveis hoje na Rússia, sem uma rede privada virtual (VPN, na sigla em inglês).

Estes "sites" aparecem na lista oficial de páginas bloqueadas pela Roskomnadzor.

