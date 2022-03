Ronaldinho lamenta episódio de violência no estádio do Querétaro, seu ex-time

Em visita ao México, o astro do futebol mundial Ronaldinho Gaúcho lamentou os eventos violentos ocorridos no último dia 5 no estádio La Corregidora, casa do Querétaro, equipe onde jogou em 2014 e 2015.

"Vi o que aconteceu em Querétaro, difícil de acreditar. Mando um forte abraço ao povo de Querétaro, um abraço a todos os amigos que tenho lá", disse Ronaldinho em entrevista após ter entrado para o Hall da Fama do Futebol Internacional, endossado pela Fifa, em cerimônia na cidade de Pachuca.

Os graves incidentes no estádio La Corregidora deixaram 26 feridos e o Querétaro foi punido com um ano jogando com portões fechados como mandante, além de outras sanções.

"Espero que tenham uma vida normal de novo, que o futebol volte à normalidade", disse o brasileiro.

Ronaldinho tem 25 jogos e marcou oito gols pelo Querétaro, onde também foi vice-campeão do Campeonato Mexicano em 2015.

"Tive bons momentos no México. Um momento que não esqueço foi quando jogamos contra o América, tive a sorte de fazer dois gols", lembrou Ronaldinho.

Sobre entrar no Hall da Fama do Futebol Internacional e sua carreira, o ex-jogador de 41 anos comentou: "Tive a sorte de fazer as coisas bem e que muitos gostavam do meu estilo de jogo. Até hoje por onde passo as pessoas me tratam com muito carinho", concluiu.

