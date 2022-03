Ronaldinho e Roberto Carlos entram para o Hall da Fama do Futebol Internacional

Os ex-jogadores brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos, o espanhol Raúl González e o italiano Fabio Cannavaro entraram na terça-feira para o Hall da Fama do Futebol Internacional, endossado pela Fifa e que fica na cidade mexicana de Pachuca.

"Não sou muito de palavras, só jogava bola", disse Ronaldinho na 10ª cerimônia da história do Hall da Fama.

"Estou muito feliz, nem no meu melhor sonhos imaginava um dia passar por isso, estar ao lado de tantas lendas. Obrigado a todos", completou o campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira e ex-jogador do Barcelona.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Roberto Carlos, também campeão do mundo em 2002, Cannavaro e Raúl enviaram mensagens de agradecimento por vídeo.

Do futebol feminino, uma das eleitas para o Hall da Fama a técnica sueca Pia Sundhage, atualmente no comando da seleção brasileira e que liderou os Estados Unidos na conquista dasd medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008 e Londres-2012.

Na categoria 'decanos' o brasileiro Didí, campeão mundial em 1958 e 1962, foi um dos selecionados.

str/dbh/fp

Tags