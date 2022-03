País de Gales confia em Bale e Ramsey para a repescagem da Copa do Mundo-2022

O técnico da seleção do País de Gales, Robert Page, convocou Gareth Bale e Aaron Ramsey nesta quarta-feira para disputar a semifinal da repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Bale, que se tornou o segundo galês a ultrapassar a marca de 100 jogos pela seleção em novembro contra a Belarus, teve sua temporada marcada por lesões.

O capitão da seleção, de 32 anos, disputou apenas dois jogos pelo Real Madrid, um como titular contra o Villarreal no campeonato no mês passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Ramsey, de 31 anos, atuou em apenas dois jogos pelo Glasgow Rangers desde seu empréstimo em janeiro pela Juventus.

"Eles são jogadores importantes para nós e obviamente queremos que eles joguem antes de se juntarem a nós", admitiu Page. "Mas o ponto positivo é que os dois estão em boa forma, muito motivados e ansiosos por se juntarem à seleção. Os grandes jogadores estão sempre presentes nos grandes eventos. Demonstraram isso ao longo do tempo e em inúmeras ocasiões".

O País de Gales, que não disputa uma Copa do Mundo desde a que foi realizada na Suécia em 1958, enfrenta a Áustria em Cardiff no dia 24 de março e o vencedor terá que vencer a Escócia ou a Ucrânia em setembro, para ir ao Catar.

A partida entre Escócia e Ucrânia, originalmente marcada para 24 de março em Glasgow, foi adiada devido à invasão russa e acontecerá em junho.

Os galeses perderam recentemente o goleiro Danny Ward por lesão após uma cirurgia no joelho e foi convocado o veterano de 35 anos Wayne Henessy, que joga pelo Burnley e deve representar seu país pela 99ª vez contra a Áustria.

Os atacantes Kieffer Moore e Tyler Roberts, assim como o defensor James Lawrence, também estão fora devido a lesões.

jw-hap/mdm/dam/dr/aam

Tags