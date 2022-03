Otan avalia mobilizar forças adicionais no flanco leste, mas não na Ucrânia (Stoltenberg)

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, descartou nesta quarta-feira (16) o envio de tropas para a Ucrânia, embora tenha anunciado que a aliança militar transatlântica se prepara para mobilizar tropas adicionais no flanco leste do bloco.

"Nossa nova postura deve incluir substancialmente mais forças na parte leste de nossa aliança", disse Stoltenberg após uma reunião dos ministros da Defesa da Otan, mas acrescentou que "não se trata de enviar tropas (...) ou aeronaves na Ucrânia".

