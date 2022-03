Mendy desfalcará Real no clássico contra o Barça; Benzema é dúvida

O lateral francês Ferland Mendy, do Real Madrid, sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e está fora do clássico de domingo contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol, enquanto o atacante Karim Benzema sentiu desconforto na panturrilha e é dúvida para o confronto.

Mendy teve que ser substituído na vitória de ontem do time merengue sobre o Mallorca por 3 a 0, na qual também saíram lesionados o brasileiro Rodrygo e Benzema.

O tempo de recuperação de Mendy é de 10 a 15 dias e o jogador só deve volta a ficar à disposição depois da próxima data Fifa, informou o Real Madrid.

Por sua vez, Benzema ainda sente dores na panturrilha esquerda, mas está evoluindo bem em seu trabalho de recuperação. O artilheiro do time na temporada ainda tem chance de entrar em campo no clássico de domingo.

O brasileiro Rodrygo sofreu um pisão na partida contra o Mallorca e deixou o campo mancando, mas treinou normalmente nesta quarta-feira e não preocupa para o clássico.

O Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Sevilla, pode dar um grande passo para o título se vencer o Barcelona no domingo, a 10 rodadas do fim da competição.

