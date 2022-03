Fluminense é eliminado nos pênaltis pelo Olimpia, que vai à fase de grupos da Libertadores

O Olimpia do Paraguai venceu o Fluminense por 4 a 1 nos pênaltis (2 a 0 no tempo normal) e se classificou para a fase de Grupos da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira, em Assunção.

Nos 90 minutos, o 'Decano' do futebol paraguaio derrotou o time carioca por 2 a 0, enquanto no jogo de ida, no Rio de Janeiro, os brasileiros haviam vencido por 3 a 1, o que levou a decisão direto para as penalidades máximas.

