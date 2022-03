EUA: polícia prende suspeito de assassinar pessoas em situação de rua

Um homem foi preso nos Estados Unidos nessa terça-feira, 15, suspeito de ter cometido uma série de crimes contra pessoas em situação de rua. Os ataques deixaram pelo menos duas pessoas mortas e três feridas.

As polícias de Washington, onde ele foi preso, e Nova York, haviam publicado imagens de câmeras de vigilância que flagraram os ataques. Em algumas delas, o rosto do suspeito é visível de forma nítida.

Os crimes começaram a ser registrados em 3 de março, em Washington. Por volta das 4 horas, horário local, um homem foi encontrado baleado. Em 8 de março, também na madrugada, outro homem, ferido da mesma forma, procurou atendimento médico. No dia seguinte, a polícia encontrou a primeira vítima de homicídio, dentro de uma barraca que foi incendiada.

Após os crimes, o suspeito teria viajado a Nova York. Na madrugada do dia 12 de março, mais duas vítimas: uma por volta das 4h30min, que foi alvejada no braço, e outra às 6 horas, que morreu após tiros na cabeça e pescoço.

Busca poderia ter levado meses, diz polícia de Washington

Os departamentos policiais das duas cidades estavam realizando investigações separadas, sem conhecimento dos outros crimes. Um oficial da delegacia de homicídios de Washington, que já havia morado em Nova York, viu as imagens divulgadas pela polícia desta segunda cidade, e reconheceu o suspeito.

Segundo Robert Contee, chefe de polícia do Distrito Federal dos Estados Unidos, onde fica Washington, a investigação poderia ter levado meses, caso o policial não tivesse suspeitado da conexão entre os crimes. Após uma ação conjunta dos dois departamentos, que divulgou as imagens do suspeito, ele foi localizado e detido.

O suspeito, Gerald Brevard, tem 30 anos e diversos antecedentes criminais, incluindo agressão a policial e tentativa de homicídio. Os departamentos de polícia envolvidos na investigação, agora, seguem em contato com a corporação em outras cidades, para descobrir se o suspeito teria ligação com crimes em mais locais.

