EUA concede 'proteção temporária' de deportação para afegãos instalados em seu território

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (16) que concederam aos afegãos que vivem em seu território um status de "proteção temporária" que impede sua deportação e lhes dá o direito de trabalhar legalmente pelos próximos 18 meses.

"O status TPS protegerá os afegãos que vivem nos Estados Unidos de um retorno às condições de insegurança", disse o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, em comunicado.

O Departamento de Segurança Interna (DHS), que não especificou a quantas pessoas a ordem do TPS se aplica, justificou a decisão de que os afegãos devem enfrentar uma deterioração nas condições de segurança e de vida desde que o Talibã assumiu o poder em agosto passado.

Nesse sentido, destacou a existência de "um setor público em colapso, um agravamento da crise econômica, seca, insegurança alimentar, falta de água, de acesso à assistência médica e deslocamento interno, abusos de direitos humanos e repressão por parte do Talibã, destruição de infra-estrutura e aumento da criminalidade".

Ele também citou ataques contínuos a civis pelo grupo Estado Islâmico-Khorasan, o braço afegão da rede extremista Estado Islâmico (EI).

Dezenas de milhares de afegãos fugiram no ano passado quando as forças da coalizão dos EUA e do Ocidente deixaram o país, permitindo que o Talibã assumisse o controle do poder depois de 20 anos de combates após a invasão lançada por Washington em sua guerra contra "o terrorismo".

Muitos vieram para os Estados Unidos buscando se estabelecer sob um programa especial de visto de imigrante, mas alguns enfrentam atrasos na certificação de seu status.

Outros afegãos que podem se qualificar para o TPS podem já ter estado nos Estados Unidos, mas não conseguiram obter o status de residência permanente ou não conseguiram voltar para casa.

A proteção temporária se aplicará apenas aos afegãos que entrarem nos Estados Unidos até 15 de março de 2022.

